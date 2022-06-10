Об этом сообщает Общественное.

Сообщается, что в Днепре на станции метро Вокзальная проходит благотворительный концерт группы ТНМК.

Собранные средства организаторы собираются передать на покупку кареты скорой помощи для Оперативного командования "Восток".



“Здесь в метро оптимальная локация. Я не верю, что в ближайшее время на поверхности можно будет делать всевозможные спортивные мероприятия или концерты. Все-таки, риск существует. Мы приехали в Днепр в пять утра и первым, о чем мы узнали, было то, что в четыре в городе был прилет. Главное – чтобы мы чувствовали, что жизнь продолжается даже при таких условиях”, – комментирует солист группы Александр Сидоренко (Фоззи).

Напомним, 2 июня группа "Друга Ріка" отчиталась о благотворительном собрании и анонсировала следующие концерты.

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