Группа ТНМК и рэпер YARMAK выпустили клип в поддержку ВСУ

Видео в telegram опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Вышел клип ТНМК и репера-воина YARMAK в поддержку нашей армии. Спасибо артистам, которые продвигают ВСУ", - подчеркнул командующий.

Сырский также отметил, что в съемках клипа участвовали боевые подразделения и техники Сухопутных войск ВСУ.