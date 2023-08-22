Группа ТНМК и рэпер YARMAK выпустили клип в поддержку ВСУ
Группа ТНМК и рэпер-воин YARMAK выпустили клип в поддержку Вооруженных Сил Украины
Видео в telegram опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
"Вышел клип ТНМК и репера-воина YARMAK в поддержку нашей армии. Спасибо артистам, которые продвигают ВСУ", - подчеркнул командующий.
Сырский также отметил, что в съемках клипа участвовали боевые подразделения и техники Сухопутных войск ВСУ.
- 21 августа стало известно, что новая лента режиссера Любомира Левицкого "Мы были рекрутами", посвященная воинам 3-й Отдельной штурмовой бригады, повествует путь рекрута с позывным "Журналист" с полигона на "решающую битву", заодно знакомя зрителей с жизнью бригады.
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