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Группа ТІК выпустила песню "Журавли" о погибших в результате войны в Украине

21 декабря, 2022 среда
16:21
Культура

21 декабря Группа ТІК презентовала новую песню "Журавли", которую посвятила памяти всех, кого забрала война

Видеоклип появился на канале группы в Ютубе.

"Существует легенда, что именно с журавлями души погибших воинов возвращаются в родную землю и свои дома, где до сих пор ждут. Именно поэтому новую песню мы назвали "Журавли", - рассказал фронтмен ТІК Виктор Бронюк.

В клипе есть две сюжетные линии: в первой – Бронюк с музыкантами играют, а во второй – образы родных, которые до последнего ждут своих Героев.

В финале клипа боец Вооруженных Сил Украины предстает в образе распятого Иисуса Христа.

"Ежедневно у нас непоправимые утраты лучших сыновей и дочерей Украины, которые любили, мечтали, строили планы на будущее, но их жизнь оборвали враг и война. Хотелось бы хоть сейчас подвести черту, но, к сожалению, потери еще будут продолжаться - пока не одержим Победу. Мы должны помнить каждого и ту самую высокую цену, которую украинцы отдают за независимую Украину. Вечная слава каждому Герою!" - говорится в релизе.

Клип на новую песню снял режиссер Роман Веркулич.

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