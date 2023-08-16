Об этом группа пишет в соцсетях .

Концерт The Killers в Батуми состоялся во вторник, 15 августа, на Black Sea Arena.

"Уважаемые жители Грузии, у нас никогда не было намерения никого обидеть. У нас есть давняя традиция приглашать людей на сцену играть на барабанах", - пояснили в сообщении.

В заявлении говорится, что сначала реакция слушателей в зале казалась приемлемой для того, чтобы привести человека от зрителей к сцене.

"Мы осознаем, что комментарий о том, что все слушатели и поклонники The Killers являются "братьями и сестрами", мог быть неправильно истолкован. Мы не хотели никого оскорбить и просим прощения. Мы с вами и надеемся вскоре вернуться", - отмечает группа.

Напомним, в Батуми некоторые зрители освистали фронтмена группы Брендона Флаверса после того, как он пригласил на сцену российского барабанщика, часть фанатов также покинула концерт американской группы The Killers после слов вокалиста о братстве с россиянами.

Справочно. The Killers является американской рок-группой, которая была основана в Лас-Вегасе в 2001 году Брэндоном Флауэрсом (вокал, клавишные, бас) и Дэйвом Кеунингом (гитара, бэк-вокал).

Группа выпустила семь студийных альбомов, каждый из которых достиг первого места в чарте UK Albums Chart: Hot Fuss (2004), Sam's Town (2006), Day & Age (2008), Battle Born (2012), Wonderful Wonderful (2017), Imploding the Mirage (2020) и Pressure Machine (2021).

The Killers считаются одной из крупнейших рок-групп 21 века, продав более 28 млн записей во всем мире.