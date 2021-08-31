Группа The Hardkiss выпустила клип на трек "7 ветров"
Украинская рок-группа The Hardkiss выпустил видеоработу на песню "7 ветров".
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Клип состоит из кадров, смонтированных из концертов The Hardkiss. Также отдельно в видеоработе возникает солистка Юлия Санина, действующая на фоне авиации и в конце концов выходящая на сцену.
Трек вошел в альбом "Живая и не железная", который группа выпустила к своему 10-летию в мае этого года.
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