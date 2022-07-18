Об этом сообщили на сайте музыкальной премии YUNA .

Нынешняя церемония награждения Национальной премии YUNA прошла в онлайн-формате. Мероприятие, которое провел Владимир Остапчук, транслировали на медицинском YouTube-канале MEDplus. Жюри определило победителей в 17 номинациях, а больше всего статуэток – 3 – досталось семье Монатиков. Дмитрий Монатик (MONATIK) победил в номинациях "Лучший видеоклип" и "Лучшее концертное шоу", а его жена - Ирина Монатик - в прошлом организовала "Лучший менеджмент артиста".

Все победители премии YUNA:

"Лучший исполнитель" - Артем Пивоваров

"Лучшая исполнительница" – NK

"Лучшая песня" - Wellboy - "Гуси"

"Лучший альбом" - The HARDKISS - "Живая и не железная"

“Лучшая поп-группа” – KALUSH и KAZKA

"Лучшая рок-группа" - The HARDKISS

"Открытие года" - Wellboy

"Лучшая песня на другом языке" - TVORCHI - Falling

"Лучший видеоклип" - MONATIK - "Зажигать / JOMO" (реж. Таню Муиньо)

"Лучший дуэт/коллаборация" - Бумбокс & Саша Чемеров – "Любила"

"Лучшее концертное шоу" - MONATIK - Made With Love and Rythm и TVORCHI - ROAD

"Лучший электронный хит" - Go_A - SHUM

"Лучший хип-хоп хит" - KALUSH - "Зари"

"Лучший эстрадный хит" - Ирина Билык - "Не сдерживай взгляд"

"Другой формат" - DAKOOKA

"Лучшая песня к фильму" - Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов - "К счастью" (фильм "Бешеная свадьба 3")

"Лучший менеджмент артиста" - Ирина Монатик (Monatik Corporation)

В еще одной – спецноминации "Музыкальная харизматическая пара" – победили солистка и гитарист группы The HARDKISS Юлия Санина и Валерий Бебко.

Организаторы подчеркнули, что все статуэтки в этом году будут проданы на благотворительных аукционах. Средства потратят на закупку аппаратов для реинфузии крови и для лечения ран отрицательным давлением, которые отправят на фронт.

Добавим, 14 июля Сергея Жадана наградили премией Анны Арендт за "политическое мышление".