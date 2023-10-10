Группа студентов Гарварда поддержала нападение ХАМАСа на Израиль: чиновники США отреагировали

Об этом сообщает Reuters.

В коалицию вошли мусульманские, палестинские группы, а также Гарвардские евреи за освобождение и Афроамериканская организация сопротивления.

Президент Гарвардского университета Клодин Гей обнародовал заявление о том, что у руководства "разбито сердце из-за смерти и разрушений, вызванных нападением ХАМАС, направленным на граждан Израиля в эти выходные", но в сообщении не было никакого упоминания о действиях студентов в поддержку ХАМАС.

"Молчание руководства Гарварда позволило университету выглядеть в лучшем случае нейтральным по поводу актов терроризма против еврейского государства Израиль. Меня тошнит", - написал экс-министр финансов США, президент Гарвардского университета Лоуренс Саммерс в соцсети X.

Представитель Республиканской партии США из Нью-Йорка и выпускница Гарварда Элиза Штефаник назвала заявление студентов отвратительным из-за оправдания убийств невинных женщин и детей.

Сенатор-республиканец Тед Круз, выпускник юридической школы Гарвардского университета, написал в X: "Что, черт возьми, не так с Гарвардом?"

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. Всего 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил про полную энергетическую и продовольственную блокаду сектора Газы.

СМИ сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.

Боевики ХАМАСа пообещали убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газы без предупреждений о целях.

Представитель ХАМАСа заявил о "достижении целей" нападения и готовности к переговорам с Израилем о перемирии.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии в понедельник, 9 октября, обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. При этом в США заверили , что окажут необходимую военную помощь Израилю.

Иранский аятолла Али Хаменеи заявил , что операцию по атаке на Израиль палестинцы совершили сами и безо всякой помощи, и перевел вину на сионистов. Также выразил полную поддержку действий террористов из ХАМАС.

Впоследствии армия Израиля сообщила о ликвидации "министра финансов" ХАМАСа Джавада Абу Шамалы и члена политбюро Закарии Абу Муаммара.