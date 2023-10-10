Группа студентов Гарварда поддержала нападение ХАМАСа на Израиль: чиновники США отреагировали
Коалиция из 34 студенческих организаций Гарвардского университета заявила, что считает израильский режим "полностью ответственным за все развертывание насилия" на фоне нападения ХАМАСа на Израиль
Об этом сообщает Reuters.
В коалицию вошли мусульманские, палестинские группы, а также Гарвардские евреи за освобождение и Афроамериканская организация сопротивления.
Президент Гарвардского университета Клодин Гей обнародовал заявление о том, что у руководства "разбито сердце из-за смерти и разрушений, вызванных нападением ХАМАС, направленным на граждан Израиля в эти выходные", но в сообщении не было никакого упоминания о действиях студентов в поддержку ХАМАС.
"Молчание руководства Гарварда позволило университету выглядеть в лучшем случае нейтральным по поводу актов терроризма против еврейского государства Израиль. Меня тошнит", - написал экс-министр финансов США, президент Гарвардского университета Лоуренс Саммерс в соцсети X.
Представитель Республиканской партии США из Нью-Йорка и выпускница Гарварда Элиза Штефаник назвала заявление студентов отвратительным из-за оправдания убийств невинных женщин и детей.
Сенатор-республиканец Тед Круз, выпускник юридической школы Гарвардского университета, написал в X: "Что, черт возьми, не так с Гарвардом?"
События в Израиле
Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.
Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.
Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. Всего 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.
9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил про полную энергетическую и продовольственную блокаду сектора Газы.
СМИ сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.
Боевики ХАМАСа пообещали убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газы без предупреждений о целях.
Представитель ХАМАСа заявил о "достижении целей" нападения и готовности к переговорам с Израилем о перемирии.
Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии в понедельник, 9 октября, обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. При этом в США заверили , что окажут необходимую военную помощь Израилю.
Иранский аятолла Али Хаменеи заявил , что операцию по атаке на Израиль палестинцы совершили сами и безо всякой помощи, и перевел вину на сионистов. Также выразил полную поддержку действий террористов из ХАМАС.
Впоследствии армия Израиля сообщила о ликвидации "министра финансов" ХАМАСа Джавада Абу Шамалы и члена политбюро Закарии Абу Муаммара.
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