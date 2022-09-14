Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

"Сегодня мы выполнили наше обязательство перед Украиной об отсрочке обслуживания долга, что позволит правительству Украины направить дополнительные ресурсы на свои внутренние нужды и благосостояние украинского народа. Как и в случае с нашей бюджетной поддержкой Украины на общую сумму 8,5 миллиарда долларов, отсрочка обслуживания долга – это еще один способ, которым Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее борьбе с жестокой войной России", – заявила министр финансов Дженет Еллен.

Отмечается, что приостановка обслуживания долга официальными кредиторами ослабит давление на Украину и позволит правительству увеличить социальные расходы перед лицом неоправданной и непровоцированной агрессии России, говорится в сообщении.

"Я призываю всех других официальных двусторонних кредиторов присоединиться к нам в поддержке Украины, поскольку она защищает себя. Я также приветствую поддержку со стороны частных кредиторов в тяжелое для Украины время", - добавила Еллен.

В ходе встречи присутствовали представители группы кредиторов Украины и правительства Украины, в частности, министр финансов Украины Сергей Марченко. Он представил кредиторам описание экономической и финансовой ситуации в Украине и рассказал о мерах, предпринятых правительством за последние несколько месяцев для поддержки украинской экономики в условиях войны.

Группа кредиторов приветствовала реформы, предпринятые правительством. Кроме того, группа приветствовала заключение соглашения с держателями облигаций и поручителей об отсрочке платежей по долгу на два года.

Известно, что в группу кредиторов Украины входят Канада, Франция, Германия, Япония, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки. Наблюдателями в группе являются Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

27 июля глава Нацбанка Кирилл Шевченко отметил, что Украина планирует заключить соглашение с МВФ на сумму $15-20 млрд до конца 2022 года.

13 сентября президент Украины Зеленский поблагодарил директора Международного валютного фонда за дополнительные $1,4 миллиарда помощи для нашей страны.

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