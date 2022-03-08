Группа сенаторов в США предлагает заблокировать резервы РФ в золоте

Об этом сообщает американское издание Axios.



Законопроект, внесенный сенаторами Ангусом Кингом, Джоном Корнином, Биллом Гагерти и Мэгги Гассан, будет направлен на способность России продавать золотые резервы.

Это применяет вторичные санкции в отношении любых американских организаций, осуществляющих операции с золотом центрального банка России.



"Группа планирует включить такие законодательные нормы в общий билль расходов, который США необходимо принять до 11 марта, чтобы избежать шатдауна. Россия имеет около 132 миллиардов долларов золотых запасов и увеличивала их долю с тех пор, как США ввели санкции против России за аннексию агрессором украинского Крыма", – рассказывают в издании.



Большие резервы золота в России являются одним из оставшихся немногих активов, которые Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от еще большего падения. Если на эти резервы будут наложены санкции, то США смогут еще больше изолировать РФ от мировой экономики и усложнить военную кампанию Кремля.

Напомним, Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России и Беларуси из-за вторжения в Украину, нацеленного против российских олигархов и трех белорусских банков, а также запрещает экспорт из ЕС военно-морского оборудования и программного обеспечения в РФ.

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