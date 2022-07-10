Группа Scorpions поддержала Украину
Легендарная немецкая группа Scorpions устроила акцию в поддержку независимости Украины
Об этом сообщили в телеграм-канале Верховной Рады.
"Scorpions исполнили песню Winds of Change, в которой изменили слова для Украины. Участник группы поднял украинский флаг, а позади него сцена светилась сине-желтым цветом", - отмечается в сообщении.
Это произошло на концерте в Тель-Авиве (Израиль).
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