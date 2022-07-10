Группа Scorpions поддержала Украину

Об этом сообщили в телеграм-канале Верховной Рады.

"Scorpions исполнили песню Winds of Change, в которой изменили слова для Украины. Участник группы поднял украинский флаг, а позади него сцена светилась сине-желтым цветом", - отмечается в сообщении.

Это произошло на концерте в Тель-Авиве (Израиль).