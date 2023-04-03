Об этом сообщил вокалист Клаус Майне, передает Berliner Kurier.

"Надеюсь, когда закончится война, у нас будет мирный концерт на Майдане в Киеве. Я не думаю, что мы будем снова выступать в России, - говорит Майне. - Не в обозримом будущем. Это грустно. Но вы должны сами делать выводы из реальности".

По его словам, группа изменила текст своего хита "Wind Of Change" ("Ветер перемен") с тем, чтобы он не романтизировал Россию, а содержал солидарность с Украиной.

"После начала этой войны, которую нельзя было ничем оправдать, мы спросили себя, можем ли мы дальше играть эту песню. Теперь она показывает нашу солидарность с Украиной, а не романтизирует Россию как раньше", - подчеркнул вокалист.