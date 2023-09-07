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Главная Культура Группа Rolling Stones после 18-летнего перерыва выпустила новый альбом

Группа Rolling Stones после 18-летнего перерыва выпустила новый альбом

7 сентября, 2023 четверг
02:45
Культура

Всемирно известная рок-группа The Rolling Stones выпустит свой первый с 2005 года музыкальный альбом под названием Hackney Diamonds

Об этом сообщает BBC.

Участники коллектива объявили о выпуске альбома после тизерной рекламы в бесплатной газете Hackney Gazette.

Hackney Diamonds станет первым альбомом группы после альбома Blue & Lonesome 2016 года, содержавшего каверы на песне Литтла Уолтера и Хоулина Вульфа. До этого их последним альбомом с оригинальными композициями был A Bigger Bang в 2005 году.

Hackney Diamonds также станет первой пластинкой группы без барабанщика Чарли Уоттса, умершего в 2021 году от онкологии.

Группа представила запись в среду на специальном мероприятии в боро Хакни в Лондоне – месте, которое является "сердцем нового альбома", говорится в их прессрелизе.

  • Напомним, в феврале стало известно, что The Rolling Stones готовят авторский альбом: им помогает Пол Маккартни.
  • В июле 2022 года группа спела вместе с украинскими хористами песню "You Can't Always Get What You Want" на сцене в Вене. Таким образом, музыканты хотели продемонстрировать свою солидарность с украинцами, которые страдают от полномасштабного вторжения России.
  • В июле 2023 года солист Rolling Stones Мик Джаггер обручился с 36-летней эксбалериной Мелани Хэмрик, которая является матерью его восьмого ребенка. Она младше его на 43 года.

Великобритания
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