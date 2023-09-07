Группа Rolling Stones после 18-летнего перерыва выпустила новый альбом
Всемирно известная рок-группа The Rolling Stones выпустит свой первый с 2005 года музыкальный альбом под названием Hackney Diamonds
Об этом сообщает BBC.
Участники коллектива объявили о выпуске альбома после тизерной рекламы в бесплатной газете Hackney Gazette.
Hackney Diamonds станет первым альбомом группы после альбома Blue & Lonesome 2016 года, содержавшего каверы на песне Литтла Уолтера и Хоулина Вульфа. До этого их последним альбомом с оригинальными композициями был A Bigger Bang в 2005 году.
Hackney Diamonds также станет первой пластинкой группы без барабанщика Чарли Уоттса, умершего в 2021 году от онкологии.
Группа представила запись в среду на специальном мероприятии в боро Хакни в Лондоне – месте, которое является "сердцем нового альбома", говорится в их прессрелизе.
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