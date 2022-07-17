English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Культура Группа Rammstein во время концерта в Варшаве развернула флаг Украины

Группа Rammstein во время концерта в Варшаве развернула флаг Украины

17 июля, 2022 воскресенье
11:00
Культура

16 июля во время концерта в Варшаве музыканты немецкой группы Rammstein развернули флаг Украины

Видео опубликовали фаны, присутствовавшие на концерте в Instagram.

Флаг Украины развернул клавишник Rammstein Кристиан Лоренц, когда передвигался по толпе фанатов в надувной лодке.

Концерт немецких индастриал-металлистов на Национальном стадионе в столице Польши прошел в рамках тура Europe Stadium Tour 2022.

Ранее Rammstein неоднократно критиковали за приверженность России вокалиста Тиля Линдеманна. Однако после начала полномасштабной агрессии РФ группа неоднократно выражала во время концертов поддержку Украине.

  • 15 июля британская рок-группа The Rolling Stones спел вместе с украинскими хористами песню "You Can't Always Get What You Want" на сцене в Вене.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Польша
Шоу-бізнес
Читайте также:
15 июля, 2022 пятница
Оккупанты готовят новое масштабное наступление: ISW сказал, где ждать боев
Николай Княжицкий
Автор Павел Смоленский
15 июля, 2022 пятница
Княжицкий: Зеленский не понимает до конца, что Украина в равной степени принадлежит как власти, так и оппозиции
15 июля, 2022 пятница
Изменилась платежка за поставку газа, теперь поставщик компания "Нафтогаз Украина", - главред центра "ГазПравда"
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.98
    Покупка 35.98
    Продажа 36.8
  • EUR
    Покупка 35.79
    Продажа 36.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
17 июля
11:36
Эксклюзив
У России нет потенциала для повторного наступления на Киев из Беларуси, - польский генерал Скшипчак
11:32
В МИД к годовщине ущерба МН17 призвали привлечь к ответственности виновных
11:29
В Черном и Средиземном морях по меньшей мере 9 российских судов с ракетными установками
11:27
Украинский Ан-12, потерпевший авиакатастрофу в Греции, перевозил оружие, - Минобороны Сербии
11:10
В Николаевской области россияне за сутки ранили 37 гражданских
10:57
Эксклюзив
Седьмой пакет санкций ЕС против России носит символический характер, – политолог Магда
10:54
Эксклюзив
Сергей Згурец
Россияне используют процессоры от бытовой техники в крылатых ракетах, - Згурец
10:54
На Запорожье в течение суток оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Новояковловке, Лукьяновске и Верхней Терсе
10:46
На Харьковщине россияне ранили женщину и устроили загорание домов, автомобилей
10:42
Виктор Орбан
Венгры устроили протест против правительства Орбана из-за новых экономических мер
10:28
Россияне нанесли новый удар по острову Змеиный
10:17
Обновлено
ВСУ уничтожили базу российских оккупантов на берегу Черного моря на Херсонщине
10:13
Российские оккупанты утром били по Сумщине крупнокалиберным оружием
09:59
Иран
Иран ввел санкции против 61 американца
09:48
Все члены экипажа Ан-12, потерпевшего авиакатастрофы в Греции, были гражданами Украины
09:39
В Николаевской области в результате российских обстрелов погибли четыре человека, горели поля
09:35
Эксклюзив
Путин начал готовить дочь стать его преемницей, – советник министра МВД Денисенко
09:29
Инфографика
За время полномасштабного вторжения армия РФ потеряла: 38 300 военных, 3879 БМП, 1684 танка
09:27
Россия беспокоится из-за будущего наступления Украины на юге, – британская разведка
09:20
Обновлено
В Николаеве в результате ракетных обстрелов оккупантов горят два промышленных предприятия
09:12
Экс-премьер Британии Блэр предупредил о геополитических изменениях, которые произойдут из-за войны РФ против Украины
09:04
Во временно оккупированном Мелитополе рашисты планируют депортировать за проукраинскую позицию, - мэр
08:35
Джо Байден
Байден в Саудовской Аравии пообещал сделать все, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия
08:23
На Донетчине за сутки в результате обстрелов захватчиков погибли три мирных жителя, еще 12 - ранены
08:04
Захватить Харьков и остальные неоккупированные области: Путин, возможно, приказал российским войскам о новом наступлении, - ISW
07:58
Эксклюзив
Путин потерял контроль над ситуацией в Кремле, - Пионтковский
07:47
Эксклюзив
Россия не угрожает Европе, ведь ВСУ дали такую взбучку россиянам, что они боятся проиграть войну, - польский генерал Скшипчак
07:40
Эксклюзив
Лукашенко откроет второй фронт, если Путин захватит Донбасс, - военнослужащий ВСУ Сазонов
07:30
Украинские воины отразили наступление кафиров в Верхнекаменке и Ивано-Дарьевке в Донецкой области, - Генштаб
07:24
Эксклюзив
ЭМДР терапевт назвала типы реакций на стресс при посттравматическом расстройстве
06:28
Уничтожение украинских культурных ценностей и отказ в праве на существование - тотальная война, - посол Польши в ООН
03:34
Михаил Мудрик
Неприятно разговаривать на языке, на котором отдают приказы убивать наших людей, - футболист "Шахтера" Мудрик
02:49
Россия уменьшила количество десантных кораблей в Черном море, - ОК "Юг"
02:22
Российские вертолеты Ка-52 пытались атаковать ВСУ на Херсонщине
01:51
У Усика были неоднозначные ситуации с этими батюшками. Но он помогал военным с 2014 года, - Зозуля
01:31
В Греции разбился украинский самолет "Антонов", следовавший из Сербии в Иорданию
00:59
Россия готовится к новому этапу наступления, – разведка
00:29
Роман Зозуля
Столько денег дал в армию. Вытворял, что на голову не налезает, - Зозуля расхвалил экслегионера "Шахтера" и "Днепра" из Чехии
2022, суббота
16 июля
23:59
Эксклюзив
"Простые вещи спасают жизнь": как сохранить психическое здоровье тому, кто ждет близкого человека с фронта
23:44
Россия не может захватить Луганщину. Теряют личный состав, продолжаются бои, - Гайдай
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV