Группа Rammstein во время концерта в Варшаве развернула флаг Украины
16 июля во время концерта в Варшаве музыканты немецкой группы Rammstein развернули флаг Украины
Видео опубликовали фаны, присутствовавшие на концерте в Instagram.
Флаг Украины развернул клавишник Rammstein Кристиан Лоренц, когда передвигался по толпе фанатов в надувной лодке.
Концерт немецких индастриал-металлистов на Национальном стадионе в столице Польши прошел в рамках тура Europe Stadium Tour 2022.
Ранее Rammstein неоднократно критиковали за приверженность России вокалиста Тиля Линдеманна. Однако после начала полномасштабной агрессии РФ группа неоднократно выражала во время концертов поддержку Украине.
- 15 июля британская рок-группа The Rolling Stones спел вместе с украинскими хористами песню "You Can't Always Get What You Want" на сцене в Вене.
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