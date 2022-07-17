Видео опубликовали фаны, присутствовавшие на концерте в Instagram.

Флаг Украины развернул клавишник Rammstein Кристиан Лоренц, когда передвигался по толпе фанатов в надувной лодке.

Концерт немецких индастриал-металлистов на Национальном стадионе в столице Польши прошел в рамках тура Europe Stadium Tour 2022.

Ранее Rammstein неоднократно критиковали за приверженность России вокалиста Тиля Линдеманна. Однако после начала полномасштабной агрессии РФ группа неоднократно выражала во время концертов поддержку Украине.

15 июля британская рок-группа The Rolling Stones спел вместе с украинскими хористами песню "You Can't Always Get What You Want" на сцене в Вене.

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