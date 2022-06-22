Об этом Виталий Шабунин написал на своей facebook-странице.

"В продолжение истории с наскоком наихудшей части ОП на активистов. Вчера миллионный ТГ-канал "совершенно случайно" наскочил на Сергея Стерненко. Повторюсь, это не случайность – а развертывание спланированной атаки на активную часть общества (так же, как и позавчерашний наскок Арестовича) ", – написал Шабунин. – А теперь о том, какая группа в ОП сознательно разжигает конфликт между властью и гражданским обществом. Они, собственно, сильно и не прятались. В том же наскоке на Стерненко описывается героичность… заместителя главы ОП – Татарова. Если вы не знали, то это Татаров "лично руководил обороной столицы в самые жаркие дни противостояния". Ни совести, ни мозга".

Виталий Шабунин отметил, что, по его мнению, это не Зеленский санкционировал развертывание атаки на гражданское общество, ведь у него просто не должно быть на это времени.

"Поэтому у меня просьба к сознательной части команды президента: остановите эту историю сейчас же, прямо сегодня. Разжигать войну между властью и гражданским обществом сейчас может либо последняя сволочь, либо российская агентура", – добавил Шабунин.

Кроме того, он отметил, что во время голосования Советом антикоррупционной стратегии Татаров провел спецоперацию, которая должна сбить консенсус при голосовании ЕС за наше кандидатство.

"В деталях и фамилиях опишу эту историю 24 июня, после получения Украиной статуса кандидата в ЕС", - добавил Шабунин.

На днях Шабунин также писал о том, что в ОП целенаправленно разворачивают нарратив против активистов. Ведь "худшая часть ОП понимает, что именно активисты: будут останавливать хищение денег на восстановление; заставлять делать реформы (в том числе, предусмотренные движением в ЕС); (после победы) поставят ряд очень неприятных вопросов". И заметил, что следующие нарративы они развернут против волонтеров и военных.

"Активная часть общества – естественные враги коррумпированных политиков в любой стране мира. Такие "политики" всегда атакуют активистов. И всегда им проигрывают, по крайней мере, в демократических обществах", – добавил Шабунин.

20 июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович написал пренебрежительный пост об украинских активистах. В нем отметил, в частности, что Украина может преуспевать в разных сферах, но только в том случае, если до них "не добрались" общественные деятели.

Активист Сергей Стерненко жестоко ответил на это Арестовичу, напомнив, в частности, о погибшем на войне общественном деятеле Романе Ратушном .

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