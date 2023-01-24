Группа Panic! Аt the disco объявила, что завершит деятельность в марте
Группа Panic! Аt the disco объявил, что после почти 20 лет существования завершит свою деятельность в марте 2023 года
Об этом сообщил фронтмен группы Брендон Ури.
Завершение карьеры состоится по окончании европейского тура в Англии, 10 марта.
Ури сообщил, что вместе с женой Сарой ждет ребенка, поэтому хочет сосредоточить свое внимание на семье, а не на музыке.
"Иногда путешествие должно закончиться, чтобы началось новое. Мы пытались скрывать это, хотя некоторые из вас, возможно, слышали... Мы с Сарой очень скоро ждем ребенка! Перспектива быть отцом и наблюдать, как моя жена становится матерью, является одновременно волнующей и увлекательной. Я с нетерпением жду этого следующего приключения. Однако я собираюсь завершить эту главу своей жизни, чтобы сосредоточиться на семье, так что Panic! Аt the disco больше не будет", - пишет певец.
Ури поблагодарил фанатов и написал, что "с нетерпением ждет последней встречи со всеми в Европе и Великобритании".
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