Группа NASA по изучению НЛО заявила, что для разгадки аномальных явлений не хватает качественных данных
Космическое агентство NASA собрало комиссию по исследованию того, что они называют UAP или непознанными воздушными явлениями, известными также как НЛО
Об этом информирует Reuters .
В среду, 31 мая, состоялось первое в своем роде публичное обсуждение 16 экспертов перед публикацией отчета о непонятных явлениях с момента создания группы в июне 2022 года.
Космическое агентство отметило, что целью работы является упрощение процесса сообщения об UAP и исследование их природы. Однако представители заявили, что группе не хватает качественных данных, помешавших работе.
"Если бы я мог подытожить одной строкой то, что, по моему мнению, мы узнали, то это то, что нам нужны высококачественные данные", – сказал глава группы Дэвид Спергель.
Также помощник администратора Управления научных миссий NASA Ники Фокс подчеркнул: "Притеснения приводят только к дальнейшей стигматизации отрасли UAP, в значительной степени препятствуя научному прогрессу и препятствуя другим изучать эту важную тему".
В то же время, NASA продолжит работать над изучением отчетов об НЛО.
"Наличие UAP вызывает беспокойство относительно безопасности нашего неба, и эта нация обязана определить, составляют ли эти явления какие-либо потенциальные риски для безопасности воздушного пространства. Работа связана с безопасностью, а также с обязанностью космического агентства быть честным" и откровенным и следовать науке", – рассказал помощник заместителя администратора NASA по исследованиям Дэниел Эванс.
Исследование NASA отделено от недавно официального расследования Пентагона неопознанных воздушных явлений.
- Ранее мы писали , что специальная группа NASA проведет историческую публичную встречу, посвященную НЛО. Состоится онлайн-трансляция.
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