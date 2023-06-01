Об этом информирует Reuters .

В среду, 31 мая, состоялось первое в своем роде публичное обсуждение 16 экспертов перед публикацией отчета о непонятных явлениях с момента создания группы в июне 2022 года.

Космическое агентство отметило, что целью работы является упрощение процесса сообщения об UAP и исследование их природы. Однако представители заявили, что группе не хватает качественных данных, помешавших работе.

"Если бы я мог подытожить одной строкой то, что, по моему мнению, мы узнали, то это то, что нам нужны высококачественные данные", – сказал глава группы Дэвид Спергель.

Также помощник администратора Управления научных миссий NASA Ники Фокс подчеркнул: "Притеснения приводят только к дальнейшей стигматизации отрасли UAP, в значительной степени препятствуя научному прогрессу и препятствуя другим изучать эту важную тему".

В то же время, NASA продолжит работать над изучением отчетов об НЛО.

"Наличие UAP вызывает беспокойство относительно безопасности нашего неба, и эта нация обязана определить, составляют ли эти явления какие-либо потенциальные риски для безопасности воздушного пространства. Работа связана с безопасностью, а также с обязанностью космического агентства быть честным" и откровенным и следовать науке", – рассказал помощник заместителя администратора NASA по исследованиям Дэниел Эванс.

Исследование NASA отделено от недавно официального расследования Пентагона неопознанных воздушных явлений.