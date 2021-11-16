Группа мигрантов из Беларуси штурмует польскую границу в районе Кузницы

Об этом сообщает Пограничная служба Польши в Twitter.



Кузница: мигранты напали с камнями на наших солдат и офицеров и пытаются уничтожить заграждения и попасть в Польшу. Наши службы применили слезоточивый газ, чтобы подавить агрессию мигрантов”, - говорится в сообщении.

Напомним, на 15 ноября, на белорусско-польской границе находилось около 3,5 тыс. мигрантов. В сопровождении белорусских силовиков мигранты переместились в пограничный переход "Брузги-Кузница". Польские военные слышали выстрелы с белорусской стороны, мигранты снесли часть ограды.

С польской стороны военные поливают мигрантов водой и применяют против них слезоточивый газ.В министерстве обороны Польши заявили, что белорусские спецслужбы раздали мигрантам шумовые гранаты, которые те забросали поляков.Над пунктом пропуска летают польские военные вертолеты, а также озвучивается сообщение на арабском и английском языке о том, что проникновение на территорию Польши является незаконным.