Группа мигрантов из Беларуси штурмует польскую границу в районе Кузницы
В районе пункта пропуска "Брузги-Кузница" на польско-белорусской границе происходит попытка силового прорыва границы мигрантами
Об этом сообщает Пограничная служба Польши в Twitter.
Кузница: мигранты напали с камнями на наших солдат и офицеров и пытаются уничтожить заграждения и попасть в Польшу. Наши службы применили слезоточивый газ, чтобы подавить агрессию мигрантов”, - говорится в сообщении.
- Напомним, на 15 ноября, на белорусско-польской границе находилось около 3,5 тыс. мигрантов. В сопровождении белорусских силовиков мигранты переместились в пограничный переход "Брузги-Кузница". Польские военные слышали выстрелы с белорусской стороны, мигранты снесли часть ограды.
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