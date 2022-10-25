Группа Метинвест подала иски в Европейский суд по правам человека против России

Об этом информирует пресс-служба Группы Метинвест .

"16 предприятий Группы подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России за ущерб, причиненный Россией имуществу и собственности Группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля 2022 года. В частности, иски по мариупольским металлургическим предприятиям подали комбинаты "Азовсталь" и "ММК имени Ильича", - говорится в сообщении.

Еще более 10 предприятий компании подадут аналогичные иски к концу 2022 года.

"Россия нарушает ее права в соответствии со статьей 1 Протокола 1 к Европейской конвенции по правам человека, нанося значительные убытки и разрушение ее активам, лишая Группу контроля над ее активами, во многих случаях фактически лишая Группу права собственности на активы, а также лишая Группу возможности использовать свои активы в коммерческих целях и получать доход", – утверждает Группа Метинвест.

Каждое предприятие, понесшее убытки в результате полномасштабного вторжения, подает иск против России, чтобы привлечь ее к ответственности за разрушение. Группа требует компенсации за ущерб, причиненный РФ.

Ранее сообщалось, что Укртрансгаз и Метинвест будут производить саперные кошки, полевые печки и пламягасители для нужд Вооруженных сил Украины.

Миллиардер Ринат Ахметов признал, что Россия развязала войну против Украины, а их действия – это геноцид и военные преступления.

Ахметов заявил, что после 24 февраля потерял около $20 млрд.

Украинские металлургические предприятия в сентябре этого года сократили выплавку стали в пять раз по сравнению с 2021 годом. В целом страна заняла 32 место в мире.

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