Группа Metallica выпустила сингл Lux Æterna и анонсировала новый альбом 72 Seasons

Новый сингл вышел на официальном ютуб-канале Metallica.

Альбом 72 Seasons спродюсировали Грег Фидельман, Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих, его выход запланирован на 14 апреля 2023 года. В том же месяце группа начнет тур по Европе, а позже даст ряд концертов в Северной Америке. На 2024 год запланированы дополнительные поездки в Европу и Америку.

Альбом продолжительностью 77 минут будет содержать 12 треков. Хэтфилд описал концепцию названия альбома как отражение первых 18 лет (или 72 "сезонов") жизни человека.

"72 сезона. Первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше настоящее или фальшивое "я", – цитирует фронтмена Metallica издание Revolver. – Концепция о том, что наши родители сказали нам, "кто мы есть". Возможно разногласие с тем, какими мы являемся личностями. Я считаю, что наиболее интересной частью этого является продолжение изучения этих основных убеждений и того, как они влияют на наше восприятие современного мира. Значительная часть нашего взрослого опыта является воспроизведением или реакцией на этот опыт детства. Узники детства или освобождение от тех пут, которые мы несем".

Альбом 72 Seasons станет первым после продолжительного перерыва. Предыдущий альбом, Hardwired... to Self-Destruct, группа выпустила в 2016 году.

В апреле этого года легендарная рок-группа Metallica пожертвовала для помощи украинцам полмиллиона долларов. В течение двух месяцев группа собрала для украинцев еще миллион долларов.

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