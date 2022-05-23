Группа KOZAK SYSTEM выпустила песню о защитниках Мариуполя

Клип группа выложила на YouTube.

"Защитникам Мариуполя. "Азов - Сталь". Это не песня - это крик души, который будет раздаваться, пока ребята не вернутся живыми домой", - написал фронтмент группы Иван Леньо в Facebook .

Автором песни стал трубач группы Сергей Соловей, написавший ее буквально через полчаса. Песня была записана за час до съемок видео в Шаргороде Винницкой области.