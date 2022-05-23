Группа KOZAK SYSTEM выпустила песню о защитниках Мариуполя
Группа KOZAK SYSTEM презентовала песню и видео, посвященные защитникам Мариуполя под названием "АЗОВ-СТАЛЬ"
Клип группа выложила на YouTube.
"Защитникам Мариуполя. "Азов - Сталь". Это не песня - это крик души, который будет раздаваться, пока ребята не вернутся живыми домой", - написал фронтмент группы Иван Леньо в Facebook .
Автором песни стал трубач группы Сергей Соловей, написавший ее буквально через полчаса. Песня была записана за час до съемок видео в Шаргороде Винницкой области.
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