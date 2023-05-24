Об этом сообщает Голос Америки.

"В этот критический момент, когда каждый доллар может помочь... мы призываем вас использовать свои полномочия для перевода активов российского Центрального банка стоимостью в миллиарды долларов, замороженных в соответствии с американскими санкциями, для удовлетворения неотложных военных и гуманитарных потребностей в Украине", - говорится в обращении к президенту США.

Отмечается, что цена войны, развязанной Москвой в Украине, значительна - как с точки зрения человеческих жизней, так и с точки зрения финансовых ресурсов. Согласно недавней оценке, текущие бюджетные потребности Украины оцениваются в 5 миллиардов долларов в месяц, а восстановление станет масштабной мерой, которая, как ожидается, будет стоить 411 миллиардов долларов в течение 10 лет.

Конгрессмены отметили, что международному сообществу понятно, кто агрессор и кто должен нести расходы этой войны - это Россия.

Американские законодатели в своем письме ссылаются на возможности, предусмотренные в законе о международных чрезвычайных экономических полномочиях, и прежние прецеденты, такие как перевод президентом Джорджем Бушем-младшим 1,7 миллиарда долларов из средств правительства Ирака для компенсации жертвам терроризма.