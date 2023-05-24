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Группа конгрессменов США призвала Байдена передать Украине замороженные активы Центробанка РФ

24 мая, 2023 среда
11:06
Мир Конгресc США

Конгрессмены США во главе с Адамом Шиффом и Брайаном Фицпатриком призвали президента Джо Байдена передать Киеву замороженные в связи с санкциями активы российского Центробанка

Об этом сообщает Голос Америки.

"В этот критический момент, когда каждый доллар может помочь... мы призываем вас использовать свои полномочия для перевода активов российского Центрального банка стоимостью в миллиарды долларов, замороженных в соответствии с американскими санкциями, для удовлетворения неотложных военных и гуманитарных потребностей в Украине", - говорится в обращении к президенту США.

Отмечается, что цена войны, развязанной Москвой в Украине, значительна - как с точки зрения человеческих жизней, так и с точки зрения финансовых ресурсов. Согласно недавней оценке, текущие бюджетные потребности Украины оцениваются в 5 миллиардов долларов в месяц, а восстановление станет масштабной мерой, которая, как ожидается, будет стоить 411 миллиардов долларов в течение 10 лет.

Конгрессмены отметили, что международному сообществу понятно, кто агрессор и кто должен нести расходы этой войны - это Россия.

Американские законодатели в своем письме ссылаются на возможности, предусмотренные в законе о международных чрезвычайных экономических полномочиях, и прежние прецеденты, такие как перевод президентом Джорджем Бушем-младшим 1,7 миллиарда долларов из средств правительства Ирака для компенсации жертвам терроризма.

  • Европейская комиссия подтвердила , что разработала юридически приемлемые варианты использования активов России – как частных, так и государственных – для восстановления Украины.
Россия
санкции против России
Война с Россией
США
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