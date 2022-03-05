Группа хакеров Anonymous выключила сайт ФСБ РФ
Международная группа хакеров Anonymous прекратила работу сайта российской Федеральной Службы Безопасности
Об этом хакеры сообщили в Twitter.
При переходе по адресу сайта ФСБ выдает ошибку.
Вероятно, хакеры провели DDos-атаку на сайт ФСБ.
Международная хакерская группа Anonymous уже сломала 2,5 тысячи сайтов в России и Беларуси в знак поддержки Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.57
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное