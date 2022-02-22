Группа Kalush Orchestra будет представлять Украину на Евровидении-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на страницу группы в Instagram.



"Наконец-то это произошло, мы вместе с Общественным решили все важные вопросы и готовы вместе привести Украину к успеху!" - говорится в сообщении.

Напомним, 12 февраля 2022 года, во время прямого эфира на Общественном победительнице финального отбора для участия от Украины на международном песенном конкурсе Eurovision-2022 определили Алину Паш. Пользователи Facebook неоднозначно восприняли победу Паш из-за ее посещения оккупированного Крыма во время войны с Россией в 2015 году и фото на Красной площади в Москве.

15 февраля пограничники заявили, что не выдавали справку Алине Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом. А председатель правления Общественного Николай Чернотицкий заявил , что обратится в правоохранительные органы относительно поддельных документов победительницы Нацотбора на "Евровидение-2022" Алины Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.

Впоследствии Алина Паш принесла извинения за поддельную справку о пересечении админграницы с оккупированным Крымом и показала настоящий документ от Госпогранслужбы. А затем сняла свою кандидатуру как представителя Украины на Евровидении-2022, оргкомитет нацотбора поддержал это решение.

12 февраля Общественное сообщило , что обратится к группе Kalush Orchestra по поводу представления Украины на "Евровидении-2022".

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