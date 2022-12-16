Группа KALUSH и SKOFKA выпустили совместный трек "Батькивщина"
Группа KALUSH и SKOFKA выпустили совместный трек "Батькивщина" в поддержку проекта от сети АЗК "ОККО" и Фонда "Вернись живым"
Об этом стало известно из канала группы.
"Написан он душой и сердцем, болью за Украину и печалью за умерших героев, написан для поднятия боевого духа наших защитников, а защитник здесь каждый, кто-то на передовой, а кто-то в тылу", - говорится в сообщении к видео.
Также отмечается, что этим треком исполнители решили поддержать проект от сети АЗК "ОККО" и Фонда "Вернись живым".
"Потому что у нас общая цель - победа, а эта инициатива ускорит ее на 25 беспилотных разведывательных комплексов "ШАРК", на которые нужно собрать 325 миллионов гривен. На часть уже собрали и нужно поднажать. Поддержать проект можно на заправках "ОККО", ведь с каждого литра горючего Pulls 1 гривня сразу летит на эти комплексы", - добавляется.
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