Группа KALUSH и SKOFKA выпустили совместный трек "Батькивщина"

Об этом стало известно из канала группы.

"Написан он душой и сердцем, болью за Украину и печалью за умерших героев, написан для поднятия боевого духа наших защитников, а защитник здесь каждый, кто-то на передовой, а кто-то в тылу", - говорится в сообщении к видео.

Также отмечается, что этим треком исполнители решили поддержать проект от сети АЗК "ОККО" и Фонда "Вернись живым".

"Потому что у нас общая цель - победа, а эта инициатива ускорит ее на 25 беспилотных разведывательных комплексов "ШАРК", на которые нужно собрать 325 миллионов гривен. На часть уже собрали и нужно поднажать. Поддержать проект можно на заправках "ОККО", ведь с каждого литра горючего Pulls 1 гривня сразу летит на эти комплексы", - добавляется.

25 ноября Kalush Orchestra объявил сбор средств на генераторы для ВСУ.

Также недавно музыканты передали более 300 тыс. грн на восстановление разрушенного россиянами музея Сковороды Харьковской области.

2 декабря победители "Евровидения-2022", рэп-группа Kalush Orchestra представили новую песню "Нумо, козаки", которую записали вместе с Козаком Сиромахой.

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