Группа из 200 мигрантов штурмовала границу Польши близ Черемчи
За прошедшие сутки, 24 ноября, более 200 мигрантов пытались прорваться из Беларуси через границу Польши в районе города Черемчи
Об этом сообщает Пограничная служба Польши.
"На участке, охраняемом пограничниками в Черемче, группа более 200 человек штурмовала границу", - говорится в сообщении в Twitter.
За прошедшие сутки, 24 ноября, было зафиксировано 375 попыток незаконного пересечения границы и выдано 56 решений о депортации иностранцев. Двое нелегальных мигрантов из Ирака были арестованы.
- Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поток мигрантов в Беларусь снизился благодаря слаженной работе государств.
- За 23 ноября в Польше было зафиксировано 267 попыток нелегального пересечения границы и издано 44 постановления о депортации. Пограничники сообщали, что в районе Мельника группе из 30 мигрантов удалось проникнуть в Польшу, где нарушители были задержаны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.9
Покупка 26.9Продажа 27.17
-
EUR
Покупка 30.07Продажа 30.49
- Актуальное
- Важное