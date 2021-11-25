Группа из 200 мигрантов штурмовала границу Польши близ Черемчи

Об этом сообщает Пограничная служба Польши.



"На участке, охраняемом пограничниками в Черемче, группа более 200 человек штурмовала границу", - говорится в сообщении в Twitter.



За прошедшие сутки, 24 ноября, было зафиксировано 375 попыток незаконного пересечения границы и выдано 56 решений о депортации иностранцев. Двое нелегальных мигрантов из Ирака были арестованы.

Wczoraj tj.24.11 на gr.????????????????375 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 56 cizoziemców#funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu Polski.Zatrzymano 2 nielegalnych imigrantów-ob.Iraku.

На отставке ochranianym przez PSG w Czeremsze grupa более 200 os. forsowała granicę. pic.twitter.com/W2QjV7xHZ8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021