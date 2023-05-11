Клип был обнародован на Youtube-канале группы.

"Еще не можем поверить, но это произошло! Imagine Dragons выпустили клип на композицию Crushed, снятый в Украине. Это посвящение Украине и поддержка United24. Мы еще многое расскажем об этой работе. А пока просто посмотрите. И послушайте", - написал в телеграмме вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Его режиссером стал Тай Арнольд, друг UNITED24 и автор популярнейших видеоклипов группы. Цель релиза этого фильма – поддержать направление "Восстановление Украины" фандрейзинговой платформы UNITED24, говорится в сообщении компании.

Фильм Тая Арнольда рассказывает реальную историю 14-летнего мальчика по имени Саша. Его родное село Новогригоровка Николаевской области было оккупировано в течение пяти месяцев, пока его не освободили ВСУ.

Мальчик выжил благодаря тому, что скрывался в бомбоубежище. Несмотря на то, что боевые действия вблизи села прекратились, дом и школа мальчика все еще в руинах. Клип подробно изображает историю настойчивости мальчика.

Видео завершается кадром со словами: "Саша и его семья надеются восстановить свой дом. Как и многие другие. Они все еще здесь".

В частности, фильм является посвящением мужества украинского народа и призывом к миру о помощи.

"История Саши разрывает сердце, как и тысячи подобных историй людей, отчаянно нуждающихся в помощи. Даже сегодня семья Саши живет без электроснабжения и не может пользоваться никакими другими коммунальными услугами. Мы надеемся, что люди воспользуются возможностью внести вклад через UNITED24 и поделятся информацией ради восстановления Украины", - прокомментировал Дэн Рейнольдс, фронтмен группы.

Тай Арнольд рассказал, что провел прошлую зиму в Украине, доставлял продукты людям, которые в этом нуждались. Многие все еще находились под артиллерийскими обстрелами или были недавно освобождены от оккупации.

"Imagine Dragons очень активно помогают Украине, и я увидел в этом возможность показать людям, как эта война влияет на жизнь. Во время путешествий я встретил Сашу, который пережил месяцы обстрелов. Недавно он вернулся в родное село и увидел, что оно полностью разрушено. Это видео частично показывает то, что пережил Саша и продолжают переживать тысячи других украинцев каждый день", - сказал он.