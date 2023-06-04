Группа Guns N' Roses начала мировое турне с песни в поддержку Украины
Американская хард-рок-группа Guns N' Roses начала мировое турне с песни в поддержку Украины - музыканты исполнили трек "Сivil war", а во время выступления на фоне показали видео разрушений нашего государства
Об этом пишет Украинская община ОАЭ .
Турне началось ночью, 3 июня, в Абу-Даби.
"Ночью в Абу-Даби легендарные Guns N' Roses начали свой мировой тур по солдауту и с песней, посвященной народу Украины. Спасибо за поддержку, легенды!", - говорится в посте.
Сама песня "Civil War" была выпущена в 1990 году - во время ее исполнения на большом экране за группой были показаны последствия полномасштабного вторжения РФ, а также флаг нашего государства с подписью "для людей Украины".
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