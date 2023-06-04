Об этом пишет Украинская община ОАЭ .

Турне началось ночью, 3 июня, в Абу-Даби.

"Ночью в Абу-Даби легендарные Guns N' Roses начали свой мировой тур по солдауту и с песней, посвященной народу Украины. Спасибо за поддержку, легенды!", - говорится в посте.

Сама песня "Civil War" была выпущена в 1990 году - во время ее исполнения на большом экране за группой были показаны последствия полномасштабного вторжения РФ, а также флаг нашего государства с подписью "для людей Украины".