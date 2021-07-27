Группа Green Grey заявила, что ОПГ пригласил их выступить на Дне Независимости, а потом "передумал" якобы из-за русскоязычности песен

Группа обнародовал заявление в Facebook.



"В конце мая мы получили предложение от Офиса президента принять участие в большом, праздничном концерте на НСК" Олимпийский ", посвященном 30-й годовщине Дня Независимости с песней '' Под дождем", - написали музыканты.



Они добавили, что тема концерта: "30 легендарных групп с легендарными песнями". Впоследствии началась подготовка.

"И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине. Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "політичною доцільністю" нас пытаются стереть из истории Украины ", - заявила группа.