Группа Green Grey заявила, что ОПГ пригласил их выступить на Дне Независимости, а потом "передумал" якобы из-за русскоязычности песен
Украинская группа Green Grey заявила о том, что их отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости из-за русскоязычных песен
Группа обнародовал заявление в Facebook.
"В конце мая мы получили предложение от Офиса президента принять участие в большом, праздничном концерте на НСК" Олимпийский ", посвященном 30-й годовщине Дня Независимости с песней '' Под дождем", - написали музыканты.
Они добавили, что тема концерта: "30 легендарных групп с легендарными песнями". Впоследствии началась подготовка.
"И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине. Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "політичною доцільністю" нас пытаются стереть из истории Украины ", - заявила группа.
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