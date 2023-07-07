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Группа Ferrexpo увеличила производство окатков на 18% во ІІ квартале 2023 года

7 июля, 2023 пятница
10:03
Новости

Компания Ferrexpo с активами в Украине, прошедшая листинг на Лондонской фондовой бирже, произвела 1,066 тыс. тонн окатков во втором квартале 2023 года

Это на 18% больше по сравнению с предыдущим кварталом, когда было произведено 901 тыс. тонн.

Об этом говорится в отчете Ferrexpo по производству за второй квартал 2023 года, сообщает аналитический портал gmk.center .

Группа успешно преодолела вызовы, связанные с энергоснабжением и возможностями логистики, и в течение апреля-июня эксплуатировала две из четырех линий ограждения.

Ferrexpo намерена работать с одной или двумя линиями обкомковывания в течение года, предполагая, что дальнейших существенных изменений в рабочей среде и логистике в Украине не будет.

Продукция продолжала экспортироваться по железной дороге и баржами в Центрально-Восточную Европу и через европейские черноморские порты. Продажи за 2 квартал составили 1200 тыс. тонн, что на 45% выше кв./кв.

В течение второго квартала весь объем производства был представлен окатками с содержанием железа 65%, равно как и в предыдущем квартале. Следует отметить, что Группа гибко планирует свою структуру выпуска, чтобы повысить рентабельность, поскольку премия на DR-окатки была относительно низкой в первом полугодии 2023 года - $40-50 по сравнению с $75-95 во втором полугодии 2022 года.

"В конце этой недели исполняется 500 дней с момента полномасштабного вторжения россии в Украину. От имени правления компании мы чествуем народ Украины за его невероятную устойчивость. Наши сердца с трагически потерявшими свою жизнь из-за этой войны. Глядя на послевоенное будущее Украины, мы разрабатываем планы по восстановлению мощностей, чтобы мы могли вернуться к полному уровню производства и сыграть свою роль в восстановлении Украины", - сообщил председатель совета директоров Ferrexpo Лучио Дженовезе.

Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні, яка пройшла лістинг на Лондонській фондовій біржі. Виробляє та експортує високоякісні залізорудні окатки для виробництва сталі. Виробничі активи – Полтавський та Єристівський ГЗК (по 100% акцій у власності).

Ferrexpo
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