Видео выложил украинский музыкант Иван Марунич в Facebook.

Coldplay поддержали Украину во время концерта, который прошел 8 июля в Варшаве. Вместе с солистом британской группы Крисом Мартином "Объятия" спел парень, которого они встретили на набережной Вислы.

"Год 2022. Группа Coldplay в Варшаве исполняет песню "Объятия" "Океана Эльзы" вместе с парнем, которого встретили на набережной Вислы. В какое время живем",- написал Марунич.

7 апреля британская рок-группа Pink Floyd впервые за 28 лет презентовала новую песню Hey Hey Rise Up в поддержку народа Украины, любопытством песни является то, что ее поет лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк.

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