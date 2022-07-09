Группа Coldplay исполнила хит "Океана Эльзы" в Варшаве
Британская рок-группа Coldplay исполнила украинскую песню "Океана Эльзы" во время концерта в Варшаве
Видео выложил украинский музыкант Иван Марунич в Facebook.
Coldplay поддержали Украину во время концерта, который прошел 8 июля в Варшаве. Вместе с солистом британской группы Крисом Мартином "Объятия" спел парень, которого они встретили на набережной Вислы.
"Год 2022. Группа Coldplay в Варшаве исполняет песню "Объятия" "Океана Эльзы" вместе с парнем, которого встретили на набережной Вислы. В какое время живем",- написал Марунич.
- 7 апреля британская рок-группа Pink Floyd впервые за 28 лет презентовала новую песню Hey Hey Rise Up в поддержку народа Украины, любопытством песни является то, что ее поет лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк.
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