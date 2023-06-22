Об этом говорится на странице группы в фейсбуке .

Так, 15 и 17 июня исполнители дали два концерта в КВЦ "Парковый", где и собрали соответствующую сумму.

650 тыс. грн собрали по продаже билетов и аукционов, проведенных во время выступлений. Все средства планируется потратить на закупку дронов и автомобилей для фронта. Кроме того, 800 тыс. грн собрал генеральный продюсер "Без Обмежень" Олег Ходачук. Во время концерта 17 июня он инициировал сбор средств по случаю дня рождения, призвав донатить на беспилотный авиационный комплекс "Валькирия".

Как пишет Укринформ, на концертах был продан украинский флаг с подписями участников группы, футбольный мяч с автографами игроков и тренера "Динамо", а также бутылка вина, которая уцелела после попадания вражеской ракеты в один из крупнейших складов Киевщины.

"Купленный вами билет на концерт группы "Без Обмежень" - это донат для украинских военных, а тем самым вклад в нашу победу. Большую часть этих средств мы потратим на закупку дронов и автомобилей для ВСУ. Война началась еще в 2014 году, но 24 февраля 2022 года каждый из нас почувствовал этот ад на себе. В этот день украинский народ начал движение к настоящей Независимости. Нет другого пути у нас с вами, как путь к Победе. И именно сейчас, весь украинский народ, и в первую очередь - Вооруженные Силы Украины двигают нашу Страну к этой неизбежной, украинской Победе", - отметил фронтмен Сергей Танчинец.

Сейчас группа продолжает мировой тур под названием "Вместе к победе", который продлится до февраля 2024 года. В графике выступления в 50 городах Украины, а также в США, Канаде и Европе.