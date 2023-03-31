Группа AC/DC впервые выйдет на сцену после семилетнего перерыва

Об этом сообщает 9News.

Было объявлено, что группа выступит на трехдневном калифорнийском фестивале Power Trip в октябре вместе с другими легендарными группами, такими как Metallica, Guns N' Roses и Tool.

Согласно сообщению, к гитаристу-основателю Ангусу Янгу, его племяннику и ритм-гитаристу Стиви Янгу, басисту Клиффу Уильямсу и барабанщику Филу Радду присоединится вокалист Брайан Джонсон, который был вынужден отказаться от тура 2016 года из-за проблем со слухом.

Справка. Группа AC/DC основана в Сиднее в декабре 1973 года братьями Малькольмом и Ангусом Янгами, это самая успешная и известная рок-группа из Австралии. Общее количество проданных альбомов превышает 250 миллионов копий, самый успешный альбом Back in Black был продан в количестве более 21 млн в США и более 42 млн за их пределами.

В 2014 году Малкольм ушел из коллектива из-за диагностированной деменции, а в 2017-м умер.