Группа "1+1 медиа" снова будет транслировать сериалы и фильмы на русском

Об этом говорится в заявлении медиагруппы.

Там напомнили, что с 16 июля начали действовать нормы языкового закона по фильмам и сериалам на телевидении.



"За это время стало очевидным, что не у всех участников рынка сформировалась единодушная позиция относительно толкования законодательства. Как следствие, образовались неравные конкурентные условия для вещателей, которые с 16 июля перешли на 100% трансляцию фильмов и сериалов на украинском языке", - говорится в заявлении .



Исходя из толкований ряда законов и норм, компания приняла решение "постепенно переходить на украинский язык в фильмах и сериалах".



"В дальнейшем такие продукты будут транслироваться на языке оригинала в рамках действующего законодательства. Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые привыкли к просмотру фильмов и сериалов именно в том виде, в каком продукт был создан изначально", - заявили в медиагруппе.

В заявлении говорится, что группа продолжит инвестировать в качественный дубляж и контент на украинском языке.

Телеканал "1+1" 19 июля показал сериал "Сваты" в украинском дубляже. Однако зрители начали выражать в соцсетях недовольство этим дубляжом - жаловались как на качество дубляжа, так и просто на язык. 22 июля сериал транслировали на русском.

Народный депутат Николай Княжицкий публично обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой отреагировать на нарушение закона о языке.