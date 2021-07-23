Группа "1+1 медиа" снова будет транслировать сериалы и фильмы на русском
Группа "1+1 медиа" сообщила, что будет транслировать русскоязычные фильмы и сериалы на языке оригинала, а на украинский переходить постепенно
Об этом говорится в заявлении медиагруппы.
Там напомнили, что с 16 июля начали действовать нормы языкового закона по фильмам и сериалам на телевидении.
"За это время стало очевидным, что не у всех участников рынка сформировалась единодушная позиция относительно толкования законодательства. Как следствие, образовались неравные конкурентные условия для вещателей, которые с 16 июля перешли на 100% трансляцию фильмов и сериалов на украинском языке", - говорится в заявлении .
Исходя из толкований ряда законов и норм, компания приняла решение "постепенно переходить на украинский язык в фильмах и сериалах".
"В дальнейшем такие продукты будут транслироваться на языке оригинала в рамках действующего законодательства. Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые привыкли к просмотру фильмов и сериалов именно в том виде, в каком продукт был создан изначально", - заявили в медиагруппе.
В заявлении говорится, что группа продолжит инвестировать в качественный дубляж и контент на украинском языке.
- Телеканал "1+1" 19 июля показал сериал "Сваты" в украинском дубляже. Однако зрители начали выражать в соцсетях недовольство этим дубляжом - жаловались как на качество дубляжа, так и просто на язык. 22 июля сериал транслировали на русском.
- Народный депутат Николай Княжицкий публично обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой отреагировать на нарушение закона о языке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.96
Покупка 26.96Продажа 27.21
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.11
- Актуальное
- Важное