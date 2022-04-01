Грунт, развороченный оккупантами в зоне отчуждения, возобновится к лету, - экс-инженер ЧАЭС

Об этом со ссылкой на слова главного инженера Чернобыльской АЭС Николая Штейнберга сообщил Энергоатом в Телеграм.



Грунт в зоне отчуждения был разворочен тяжелой техникой оккупантов, но после ухода рашистов он быстро восстановится, отметил главный инженер ЧАЭС.



"Наша земля выдержит, тем более весной. До июня следов не останется. Что касается российских военных, поскольку в зоне отчуждения есть очень плохие места, то все зависит от того, где эти рептилоиды шатались и что именно делали", - добавил Штейнберг.

Напомним, оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС и Славутич, однако забрали с собой взятых в плен нацгвардейцев.

О решении рашистов покинуть зону отчуждения и Славутич сообщил Энергоатом 31 марта.