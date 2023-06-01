Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины .

"Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за очередного безосновательного отказа российской делегации регистрировать входящий флот к участию в Инициативе. Так, в течение двух дней, 30 и 31 мая, Россия без объяснений зарегистрировала для инспекции только 1 входное судно на порт "Черноморск", - пишет пресс-служба и добавляет, в то же время другие стороны подтвердили к участию в Черноморской Инициативе 10 судов на три порта.

50 судов ожидают инспекции в территориальных водах Турции, чтобы загрузить 2,4 млн. тонн продовольствия для мира. Это почти вдвое больше, чем было экспортировано в мае. Некоторые суда ожидают инспекции уже более трех месяцев. Это приводит к ущербу в размере более 1 млрд долларов, что влияет на конечную стоимость продовольствия для мира.

"Таким образом Россия в очередной раз нашла способ ограничить мир в еде. Блокировка регистрации нового входного флота, как и блокировка крупнейшего порта "Южный", является грубым нарушением условий Зерновой инициативы, под которой подписалась и страна-агрессор", - отмечают в министерстве.

Украинская делегация требует от Секретариата СКЦ возобновить полноценную работу с 3 инспекционными командами и 9 инспекциями в день. Наши инспекторы готовы приступать к работе, как только будет возобновлена регистрация судов.

Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

За 10 месяцев зерновой Инициативы было экспортировано более 30,5 млн. тонн украинской продукции. Однако, за последние 7 месяцев российская делегация в СКЦ саботирует и тормозит работу, из-за чего мир не получил минимум 20 млн тонн продовольствия.

Что известно о торможении зерновой инициативы

17 мая стало известно, что действие "зернового соглашения" продлено на два месяца. Эрдоган подтвердил это, отметив, что теперь суда также будут заходить в порты Николаев и Ольвия.

Посол Украины в Турции Василий Боднар объяснил , что "зерновое соглашение" не предусматривает новых требований РФ, но они будут рассматриваться отдельно.

В России заявили , что следующие два месяца станут решающими для судьбы "зернового соглашения" и назвали 5 условий для продления "зернового соглашения" после 17 июля.

В Украине же назвали свои условия предоставления согласия на новые требования РФ в рамках "зернового соглашения".

24 мая Госдепартамент США заявил о явныхнарушениях Россией ее обязательств по условиям Черноморской зерновой инициативы.

Посол США в Украине Бриджит Бринк 25 мая сообщила, что РФ блокирует вход 28 кораблей в порт "Южный".