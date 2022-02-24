Грубое нарушение международного права: в поддержку Украины выступили 48 государств, НАТО обещает ввести "сокрушительные" санкции против РФ

Об этом сообщает Минобороны в Facebook.



С заявлениями в поддержку Украины выступили: ФРГ, Франция, Австралия, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Молдова, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Мексика, Северная Македония, Албания, Черногория, Португалия, Болгария, Новая Зеландия, Кипр, Италия, Исландия, Грузия, Хорватия, Корея, Испания, Коста-Рика, Бразилия, Япония, Босния и Герцеговина, Ирландия, Бельгия, Колумбия, Канада, Перу, Сингапур, Палестина, Белиз,



Основные сигналы международной поддержки:

Заявляют, что Россия ответственна за свои действия.

Сообщается, что координируют свои действия с партнерами по НАТО и ЕС.

Обещают жесткий ответ (Мощное заявление Бориса Джонсона).

Мероприятие в течение дня скоординирует свою реакцию в формате G7, НАТО и ЕС (Заявление Олафа Шольца).

Ряд стран созвали экстренные заседания правительств, в том числе Япония, Австрия и Польша.

Актом агрессии Россия исключает себя из международного сообщества (заявление Анджея Дуды)

Литва призывает к введению жестких санкций, включая отключение от SWIFT.

Некоторые страны заявляют о готовности принять беженцев, в частности, Молдова.

Молдова введет чрезвычайное положение из-за нападения России на Украину.

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