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Грубое нарушение международного права: в поддержку Украины выступили 48 государств, НАТО обещает ввести "сокрушительные" санкции против РФ

24 февраля, 2022 четверг
17:01
Мир

По состоянию на 15:45 в поддержку Украины выступили 48 государств и 5 международных организаций, они заявили, что заявляют, что Россия будет нести ответственность за свои действия

Об этом сообщает Минобороны в Facebook.

С заявлениями в поддержку Украины выступили: ФРГ, Франция, Австралия, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Молдова, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Мексика, Северная Македония, Албания, Черногория, Португалия, Болгария, Новая Зеландия, Кипр, Италия, Исландия, Грузия, Хорватия, Корея, Испания, Коста-Рика, Бразилия, Япония, Босния и Герцеговина, Ирландия, Бельгия, Колумбия, Канада, Перу, Сингапур, Палестина, Белиз,

Основные сигналы международной поддержки:

  • Заявляют, что Россия ответственна за свои действия.
  • Сообщается, что координируют свои действия с партнерами по НАТО и ЕС.
  • Обещают жесткий ответ (Мощное заявление Бориса Джонсона).
  • Мероприятие в течение дня скоординирует свою реакцию в формате G7, НАТО и ЕС (Заявление Олафа Шольца).
  • Ряд стран созвали экстренные заседания правительств, в том числе Япония, Австрия и Польша.
  • Актом агрессии Россия исключает себя из международного сообщества (заявление Анджея Дуды)
  • Литва призывает к введению жестких санкций, включая отключение от SWIFT.
  • Некоторые страны заявляют о готовности принять беженцев, в частности, Молдова.
  • Молдова введет чрезвычайное положение из-за нападения России на Украину.

Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен жестко осудили нападение России и сигнализировали, что Кремль понесет ответственность.

Урсула фон дер Ляен сообщила, что 24 февраля лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит, чтобы утвердить санкции против РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники НАТО встретятся, чтобы обсудить возобновление российской агрессии.

Председательствующий в ОБСЕ, министр иностранных дел Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид осудили начало президентом Путиным военной операции в Украине и сделали заявление.

“Мы решительно осуждаем военную агрессию России против Украины. Эта атака на Украину подвергает жизни миллионов людей серьезный риск и является грубым нарушением международного права и обязательств России”, - отметили они.

Верховный Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что на этом критическом этапе приоритетом должно быть недопущение дальнейшей эскалации, предотвращения жертв среди гражданского населения, перемещения и разрушения гражданской инфраструктуры.
  • Напомним, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
  • ГПСУ сообщила, что Украина была атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма.
  • Украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет в зоне ООС.
  • ГСЧС сообщила о захвате двух сел на Луганщине, пожаре в военной части на Киевщине и подрыве телебашни в Луцке.
  • В Киеве закрывают садики и школы , медицинская система работает в усиленном режиме.
  • Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нападение России с мировыми лидерами.
  • Верховная Рада ввела в Украине военное положение . Президент Зеленский подписал соответствующий указ.
  • 24 февраля Президент Зеленский заявил , что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

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