Грубое нарушение международного права и устава ООН: ОБСЕ осудила попытку РФ аннексировать территории Украины
В ОБСЕ осудили попытку аннексии украинских территорий. Там заявили, что Путин разрушает принцип международного порядка
Об этом сообщили на официальном сайте ОБСЕ.
"Незаконная аннексия суверенной украинской территории, о которой сегодня заявил президент России Владимир Путин, неприемлема. Он разрушает принцип территориальной целостности, лежащий в основе основополагающих принципов ОБСЕ и международного порядка", - говорится в заявлении.
Кроме того, добавили, что действия Российской Федерации, включающие военную мобилизацию и ядерные угрозы, приведут лишь к большей эскалации конфликта. Это поставит под угрозу последующие миллионы жизней и повлечет за собой еще больше страданий.
"Мы снова призываем Российскую Федерацию вывести все свои силы из всей Украины. Мы также подтверждаем нашу непреклонную поддержку населения Украины в эти сложные времена и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметили в ОБСЕ.
- 30 сентября глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей. "Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балиоцким и Владимиром Сальдо.
- Позже США ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В перечень вошли все члены российского парламента, а также семьи российских чиновников, в частности Шойгу и Медведева.
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