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Грозы, шквалы и ливни или жара до +37 °C: синоптик Наталья Диденко о погоде на 6 июля

5 июля, 2023 среда
19:26
Общество

В четверг, 6 июля, в Украине прогнозируется желтый уровень опасности в западных, северных и большинстве центральных областей. Будут грозы, шквалы и ливни

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Погода завтра будет интересной, сложной и пестрой одновременно.

6 июля атмосферные фронты, антициклон, жара под +35 °C и выше, в зоне фронтов опасны метеорологические явления, грозы, шквалы, сильные ливни, вероятный град.

В южных и восточных областях будет жарко

Сильная жара ожидается на юге и востоке Украины, днем +30...+35°C, местами до +37°C.

Без дождей, яркое солнце.

Лишь в Одесской области завтра вечером дождь с грозой.

В северных, западных и центральных регионах ожидается ненастье

Дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра при грозе предполагаются в четверг на западе, севере и большинстве центральных областей.

В Кропивницком с районами уже поздно вечером, до Днепропетровщины может и не дойти.

На севере и в центре Украины температура воздуха будет преимущественно +30...+34 °C.

В западных областях, а также на северной Житомирщине будет свежее, в течение дня +23...+29 °C.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при гроз местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве будут погодные колебания

Дневная жара обещает щипаться, +32...+34 °C, атмосферное давление будет скакать, сначала высокое, затем снижение.

Большую часть дня будет жарить, затем - дожди, грозы, возможны вечером сильные ливни и шквалистое усиление ветра.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с.

Ночью 15-20°.

Фото: Наталья Диденко

7-8 июля дожди с грозами продлятся периодически на западе, севере и в центре Украины, однако начнется понижение температуры воздуха - жара уступит.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о I уровне (желтом) опасности днем 6 июля в западных, северных, большинстве центральных областей.

Фото: Украинский гидрометеорологический центр

  • Диденко прогнозировала 5 июля дожди на западе и севере, а на юге и востоке жару.
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