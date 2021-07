Грозовые ливни и жара: Наталья Диденко о погоде 15 июля

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Украина - одна из самых горячих в Европе", - сообщила она.

Максимальная температура воздуха середины июля, середины лета - 15 июля - составит у нас + 30 ° C ... + 35 ° C.

Госпожа Диденко подчеркнула, что жара начнет постепенно ослабевать с ближайшего вторника, с 20 июля.

"Сначала градусы сползут вниз на Западе Украины, далее постепенно этот милосердный процесс распространится. Устойчивыми окажутся Восток и южная часть Украины, где жара продлится дольше ", - отметила она.

Дождей в Украине серьезных не будет - антициклон.





Однако в Карпатах, а вечером и на крайнем западе, от Волыни через Львовскую область до Закарпатья, есть вероятность локальных грозовых ливней.

И также маленький островок влаги коротко образуется в четверг в отдельных районах Сумщины.

А вообще - сухо и жарко.

В Киеве 15-го июля ожидается сухая горячая погода, максимально + 32 ° C ... + 34 ° C, местами до + 35 ° C.

Ближайший дождь пройдет в субботу вечером, 17 июля - местами на севере (включая Киев), затронет немного Запад и часть Центра.





