Грозовые ливни и жара: Наталья Диденко о погоде 15 июля
В Украине 15 июля удержится жара, однако в западных областях возможны грозовые дожди
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"Украина - одна из самых горячих в Европе", - сообщила она.
Максимальная температура воздуха середины июля, середины лета - 15 июля - составит у нас + 30 ° C ... + 35 ° C.
Госпожа Диденко подчеркнула, что жара начнет постепенно ослабевать с ближайшего вторника, с 20 июля.
"Сначала градусы сползут вниз на Западе Украины, далее постепенно этот милосердный процесс распространится. Устойчивыми окажутся Восток и южная часть Украины, где жара продлится дольше ", - отметила она.
Дождей в Украине серьезных не будет - антициклон.
Однако в Карпатах, а вечером и на крайнем западе, от Волыни через Львовскую область до Закарпатья, есть вероятность локальных грозовых ливней.
И также маленький островок влаги коротко образуется в четверг в отдельных районах Сумщины.
А вообще - сухо и жарко.
В Киеве 15-го июля ожидается сухая горячая погода, максимально + 32 ° C ... + 34 ° C, местами до + 35 ° C.
Ближайший дождь пройдет в субботу вечером, 17 июля - местами на севере (включая Киев), затронет немного Запад и часть Центра.
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