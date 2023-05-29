Грозит смертная казнь или пожизненное заключение: президент Уганды подписал закон против ЛГБТ
Президент Уганды Йовери Мусевени 29 мая подписал закон, усиливающий наказание для ЛГБТ-сообщества, включая смертную казнь и пожизненное заключение
Об этом говорится на официальной странице Уганды в Twitter.
"Президент Йовери Мусевени согласовал законопроект о борьбе с гомосексуализмом в 2023 году. Теперь он становится законом о борьбе с гомосексуализмом в 2023 году", - говорится в заявлении.
Подписанный закон может быть обжаловано в суде.
Напомним, парламент Уганды принял закон, который правозащитники называют одним из самых строгих в мире в отношении однополых пар. Им предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. Тогда целью законопроекта депутаты объявили борьбу за традиционные семейные ценности.
- В 2021 году в Венгрии приняли закон , запрещающий распространять информацию о ЛГБТ в школах.
- 7 сентября 2022 года в Иране впервые приговорили к смертной казни представительниц ЛГБТ. Приговор был оглашен на днях в женском отделении центральной тюрьмы Урмия в провинции Западный Азербайджан.
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