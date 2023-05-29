Об этом говорится на официальной странице Уганды в Twitter.

"Президент Йовери Мусевени согласовал законопроект о борьбе с гомосексуализмом в 2023 году. Теперь он становится законом о борьбе с гомосексуализмом в 2023 году", - говорится в заявлении.

Подписанный закон может быть обжаловано в суде.

Напомним, парламент Уганды принял закон, который правозащитники называют одним из самых строгих в мире в отношении однополых пар. Им предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. Тогда целью законопроекта депутаты объявили борьбу за традиционные семейные ценности.