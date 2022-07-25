Об этом сообщает Радио Свобода .

Грозев опроверг свое участие в любых операциях спецслужб. По его словам, команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. Он добавил, что в скором времени это расследование должно быть обнародовано.

В ФСБ заявили, что сотрудники украинской разведки пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС российских летчиков, которые должны были перегнать самолеты на аэродром Канатово вблизи Кропивницкого. По утверждению ФСБ, Христо Грозев участвовал в операции и нашел двух курьеров, которые должны были передать деньги.

25 июля Федеральная служба безопасности РФ заявила, что якобы сорвала операцию украинской разведки по угону боевых самолетов, в которой принимал участие Христо Грозев.

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