Грозев прокомментировал обвинения ФСБ в участии в операции по угону российских самолетов
Расследователь Bellingcat Христо Грозев опроверг обвинения ФСБ РФ в участии в операции украинской разведки по угону российских самолетов
Об этом сообщает Радио Свобода .
Грозев опроверг свое участие в любых операциях спецслужб. По его словам, команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. Он добавил, что в скором времени это расследование должно быть обнародовано.
В ФСБ заявили, что сотрудники украинской разведки пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС российских летчиков, которые должны были перегнать самолеты на аэродром Канатово вблизи Кропивницкого. По утверждению ФСБ, Христо Грозев участвовал в операции и нашел двух курьеров, которые должны были передать деньги.
- 25 июля Федеральная служба безопасности РФ заявила, что якобы сорвала операцию украинской разведки по угону боевых самолетов, в которой принимал участие Христо Грозев.
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