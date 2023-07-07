Еспресо.TV собрал информацию о последствиях грозы в Киевской области.

Борисполь

В своем телеграмм-канале генерал Андрей Небитов сообщил о разрушении в Борисполе.

"От порыва ветра в одном из помещений котельной упала труба. К счастью, никто не пострадал, на месте полиция и коммунальные службы", - говорится в сообщении.

Пригород Киева

У жителей пригорода Киева, Софиевской Борщаговки, из-за непогоды массово сломалась техника.

Жители одного из жилых комплексов рассказали Еспресо.TV об испорченных газовых котлах, домофонах, Wi-Fi роутерах и т.д.

Также из-за грозы фиксируются проблемы с электроэнергией и интернетом.

Киев

Телеграм-каналы делятся кадрами непогоды в столице. Местные власти не сообщали о несчастных случаях или разрушениях.