Гроза в Киевской области: в Борисполе разрушения, а жители пригорода столицы массово жалуются на испорченную технику
Вечером 6 июля и ночью 7 июля в Киевской области бурлит ненастье: гроза и шквальный ветер
Еспресо.TV собрал информацию о последствиях грозы в Киевской области.
Борисполь
В своем телеграмм-канале генерал Андрей Небитов сообщил о разрушении в Борисполе.
"От порыва ветра в одном из помещений котельной упала труба. К счастью, никто не пострадал, на месте полиция и коммунальные службы", - говорится в сообщении.
Пригород Киева
У жителей пригорода Киева, Софиевской Борщаговки, из-за непогоды массово сломалась техника.
Жители одного из жилых комплексов рассказали Еспресо.TV об испорченных газовых котлах, домофонах, Wi-Fi роутерах и т.д.
Также из-за грозы фиксируются проблемы с электроэнергией и интернетом.
Киев
Телеграм-каналы делятся кадрами непогоды в столице. Местные власти не сообщали о несчастных случаях или разрушениях.
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