Гросси заявил, что разочарован низким прогрессом в создании охранной зоны вокруг Запорожской АЭС

Об этом сообщает CNN.

"Для меня создание охранной зоны вокруг атомной электростанции само собой разумеется. Как можно обстреливать атомную электростанцию, ради Бога?", – сказал Гросси на мероприятии, организованном Фондом Карнеги за международный мир в Вашингтоне в пятницу. И добавил, что он "очень разочарован".

15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС.

26 сентября МАГАТЭначало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

14 октября Гросси заявлял, что МАГАТЭ приближается к созданию защитной зоны для Запорожской атомной электростанции.

Тем временем российские кафиры давят физически и морально на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом.

В Энергоатоме в ответ на заявление Гросси о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС отметили, что это возможно только после деоккупации

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