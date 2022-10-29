Гросси заявил, что разочарован низким прогрессом в создании охранной зоны вокруг Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что продвижение в вопросе создания охранной зоны вокруг Запорожской АЭС очень медленное
Об этом сообщает CNN.
"Для меня создание охранной зоны вокруг атомной электростанции само собой разумеется. Как можно обстреливать атомную электростанцию, ради Бога?", – сказал Гросси на мероприятии, организованном Фондом Карнеги за международный мир в Вашингтоне в пятницу. И добавил, что он "очень разочарован".
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15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС.
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26 сентября МАГАТЭначало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.
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14 октября Гросси заявлял, что МАГАТЭ приближается к созданию защитной зоны для Запорожской атомной электростанции.
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Тем временем российские кафиры давят физически и морально на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом.
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В Энергоатоме в ответ на заявление Гросси о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС отметили, что это возможно только после деоккупации
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