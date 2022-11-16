Гросси уточнил, когда миссия МАГАТЭ проинспектирует в Украине три действующих АЭС и Чернобыль
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты по ядерной безопасности посетят в Украине четыре действующих АЭС и Чернобыль в ноябре и декабре
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МАГАТЭ.
"С сентября на Запорожскую АЭС прибыла третья группа МАГАТЭ, агентство организовало три поставки оборудования, связанного с ядерной и физической ядерной безопасностью, на различные объекты в Украине, а также состоялась миссия в Харьков для оценки систем физической ядерной безопасности на установках "Источники нейтронов" и "РАДОН". На ноябрь-декабрь запланированы четыре миссии на другие четыре атомные электростанции Украины", - заявил Гросси.
Речь идет о Ривненской, Хмельницкой, Южноукраинской АЭС и недействующей Чернобыльской.
- В МАГАТЭ уже анонсировали предстоящий визит инспекторов на четыре АЭС в Украину, но сроков не называли.
- В конце августа миссия МАГАТЭ проинспектировала находящуюся под оккупацией Запорожскую АЭС.
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