Об этом говорится в сообщении пресс-службы МАГАТЭ.

"С сентября на Запорожскую АЭС прибыла третья группа МАГАТЭ, агентство организовало три поставки оборудования, связанного с ядерной и физической ядерной безопасностью, на различные объекты в Украине, а также состоялась миссия в Харьков для оценки систем физической ядерной безопасности на установках "Источники нейтронов" и "РАДОН". На ноябрь-декабрь запланированы четыре миссии на другие четыре атомные электростанции Украины", - заявил Гросси.

Речь идет о Ривненской, Хмельницкой, Южноукраинской АЭС и недействующей Чернобыльской.

В МАГАТЭ уже анонсировали предстоящий визит инспекторов на четыре АЭС в Украину, но сроков не называли.

В конце августа миссия МАГАТЭ проинспектировала находящуюся под оккупацией Запорожскую АЭС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb