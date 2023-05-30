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Гросси представил в Совбезе ООН план защиты оккупированной РФ Запорожской АЭС

30 мая, 2023 вторник
23:43
Война с Россией

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета безопасности ООН во вторник, 30 мая, представил обновленный план обеспечения безопасности ЗАЭС

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как объявил гендиректор МАГАТЭ, план представляет собой набор принципов, которые он согласовывал во время многочисленных встреч с руководством Украины и России после своего визита в ЗАЭС в сентябре 2022 года.

"В результате этих интенсивных консультаций я определил такие конкретные принципы, которые помогут обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность на ЗАЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию и обеспечить неприкосновенность станции. Я считаю эти обязательства важными во избежание опасности катастрофического инцидента", - подчеркнул Гросси.

Объявленный им план состоит из пяти принципов:

  1. Нельзя совершать никаких атак со стороны ЗАЭС или по отношению к ней, в частности, направленных на хранилище отработанного ядерного топлива реакторов, другую критическую инфраструктуру или персонал.
  2. ЗАЭС не должна использоваться в качестве хранилища или базы для хранения тяжелого вооружения, например реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов, а также танков или военнослужащих.
  3. Нельзя подвергать риск электроснабжения ЗАЭС.
  4. Все сооружения, системы и компоненты, необходимые для безопасной и надежной работы ЗАЭС должны быть защищены от нападений или актов саботажа.
  5. Не следует принимать никаких мер, подрывающих эти принципы.

Следить за соблюдением этих принципов должны эксперты МАГАТЭ, работающие непосредственно на ЗАЭС, после чего они будут докладывать руководителю организации, а он уже публично сообщит о любом нарушении упомянутых принципов.

"Я торжественно прошу обе стороны (Украину и Россию – ред.) придерживаться этих принципов", – подчеркнул Гросси.

Этот план менее амбициозен, чем начальные усилия Гросси по созданию полноценной защитной зоны вокруг станции, но эксперты по ядерной энергетике считают, что он все же может улучшить нестабильную ситуацию.

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками, а из-за постоянных российских обстрелов, в которых Москва обвиняла Украину, не раз отмыкалась от украинской энергосети. Физически ЗАЭС обслуживает украинский персонал в оккупации и управляет ею "Росатом".

  • Напомним, ЗАЭС была захвачена россиянами еще 4 марта. Оккупанты пытались подключить ее к энергосистеме РФ, но не смогли, однако заставили остановить энергоблоки, чтобы энергия не попадала на территорию Украины. С тех пор станция несколько раз оказывалась отрезанной от линий питания и переходила на дизель-генераторы. На ее территории оккупанты создали военную базу, а украинский персонал постоянно находится под жестким давлением.
  • В ночь на 22 мая на Запорожской АЭС в результате вражеских террористических обстрелов отключилась последняя высоковольтная линия передач. Впоследствии на станции возобновили питание.
  • Кафиры избивают сотрудников ЗАЭС, которые пытаются осмотреть энергоблоки. Некоторые люди – в больнице в тяжелом состоянии.
  • 26 мая в ГУР сообщили , что российские кафиры в ближайшее время готовят "ядерные провокации" на Запорожской атомной электростанции.
ООН
ядерная безопасность
Запорожская АЕС
МАГАТЕ
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