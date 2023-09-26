Гросси повторно назначили генеральным директором МАГАТЭ
Генеральная конференция Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) 25 сентября утвердила назначение Рафаэля Мариано Гросси генеральным директором агентства на следующие четыре года
Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ
Кандидатуру Гросси единодушно поддержали участники 67-й сессии генконференции МАГАТЭ в Вене.
"Для меня большая честь единодушным решением правления назначить меня на следующий срок в должности, и я очень благодарен за доверие. Это происходит в то время, когда мы сталкиваемся со многими серьезными вызовами, и я полностью предан тому, чтобы продолжать делать все, что в моих силах, для выполнения важной миссии МАГАТЭ в поддержку глобального мира и развития", - сказал Гросси.
Гросси вступил на свой первый срок полномочий 2 декабря 2019 после одобрения Генконференцией его назначения. Его второй срок начинается 3 декабря этого года и продлится до 2 декабря 2027 года. Он является шестым генеральным директором с момента основания МАГАТЭ в 1957 году.
- А 25 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало на окраине площадки Запорожской атомной электростанции противопехотные мины.
- Эксперты МАГАТЭ 4 августа заявили , что не заметили мин или взрывчатки на крышах двух реакторных зданий ЗАЭС. К другим они не получили доступ.
- 9 сентября в МАГАТЭ допустили усиление военной активности в районе Запорожской атомной электростанции из-за многочисленных взрывов.
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