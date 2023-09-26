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Гросси повторно назначили генеральным директором МАГАТЭ

26 сентября, 2023 вторник
02:32
Мир

Генеральная конференция Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) 25 сентября утвердила назначение Рафаэля Мариано Гросси генеральным директором агентства на следующие четыре года

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ

Кандидатуру Гросси единодушно поддержали участники 67-й сессии генконференции МАГАТЭ в Вене.

"Для меня большая честь единодушным решением правления назначить меня на следующий срок в должности, и я очень благодарен за доверие. Это происходит в то время, когда мы сталкиваемся со многими серьезными вызовами, и я полностью предан тому, чтобы продолжать делать все, что в моих силах, для выполнения важной миссии МАГАТЭ в поддержку глобального мира и развития", - сказал Гросси.

Гросси вступил на свой первый срок полномочий 2 декабря 2019 после одобрения Генконференцией его назначения. Его второй срок начинается 3 декабря этого года и продлится до 2 декабря 2027 года. Он является шестым генеральным директором с момента основания МАГАТЭ в 1957 году.

  • А 25 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало на окраине площадки Запорожской атомной электростанции противопехотные мины.
  • Эксперты МАГАТЭ 4 августа заявили , что не заметили мин или взрывчатки на крышах двух реакторных зданий ЗАЭС. К другим они не получили доступ.
  • 9 сентября в МАГАТЭ допустили усиление военной активности в районе Запорожской атомной электростанции из-за многочисленных взрывов.

ядерная безопасность
МАГАТЕ
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