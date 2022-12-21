Гросси посетит Москву для переговоров по зоне безопасности вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поедет на переговоры в Москву, там планируют обсудить создание зоны безопасности вокруг оккупированной Запорожской АЭС
Об этом сообщает российское СМИ РИА-Новости.
СМИ утверждает, что Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву.
Как сообщил РИА-Новости российский постпред в Вене, там Гросси будет консультироваться с представителями министерства иностранных дел России, росгвардии, Росатома и Ростехнадзора. Будет обсуждено создание зоны безопасности вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС.
- Напомним, 2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду , что ситуацию вокруг ЗАЭС удастся разрешить до конца года.
- 6 декабря в Росатоме заявили, что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС, поскольку у организации якобы нет мандата на управление ядерными станциями.
- 7 декабря российские захватчики отвезли на территорию Запорожской атомной электростанции несколько реактивных систем залпового огня "Град" и разместили вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.
- 13 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил , что есть договоренность о выводе тяжелого вооружения с территории Запорожской АЭС.
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