Гросси переназначили гендиректором МАГАТЭ на второй срок
Совет правления МАГАТЭ 10 марта поддержал переназначение Рафаэля Гросси на должность генерального директора организации на второй срок до 2027 года
Об этом пишет The Jerusalem Post .
В Совет директоров входят представители 35 стран.
Согласно сообщению, правление Международного агентства по атомной энергии одобрило повторное назначение Гросси путем акламации, что означает, что голосование не проводилось и ни одна страна не выразила возражения.
Решение должно быть утверждено на Генеральной конференции МАГАТЭ, которая состоится осенью.
- Заместителем Гросси в МАГАТЭ является россиянин Михаил Чудаков. В январе Гросси объяснял, что его заместитель работает не на Россию , а на международную организацию.
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