Об этом пишет The Jerusalem Post .

В Совет директоров входят представители 35 стран.

Согласно сообщению, правление Международного агентства по атомной энергии одобрило повторное назначение Гросси путем акламации, что означает, что голосование не проводилось и ни одна страна не выразила возражения.

Решение должно быть утверждено на Генеральной конференции МАГАТЭ, которая состоится осенью.