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Гросси назвал "технической" миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

1 сентября, 2022 четверг
05:29
Общество

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал визит агентства на Запорожскую атомную электростанцию "технической миссией", направленной на предотвращение ядерного взрыва

Об этом сообщает Reuters.

"Миссия займет несколько дней, и если мы сможем установить постоянное присутствие (на ЗАЭС, – ред.) или продление присутствия… тогда она будет продолжена. Но этот первый сегмент, как говорится, займет несколько дней", - отметил он.

Гросси назвал визит своей команды "технической миссией", "направленной на предотвращение ядерной аварии".

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На вопрос журналистов о планах создания демилитаризованной зоны на АЭС глава МАГАТЭ сказал, что "это вопрос политической воли".

"Это миссия, цель которой - предотвратить ядерную аварию. И сохранить это важную атомную электростанцию", - отметил он.

Миссия прибыла ранее 31 августа в украинский город Запорожье, в 55 км от станции.

  • 29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии.
  • Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 августа, встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Киеве. Он выразил надежду, что миссия МАГАТЭ сможет начать свою работу.
  • Утром 31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в сторону Запорожской АЭС.
  • Россияне отказали миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в спецпропусках и заставили ждать в общей очереди въезда в оккупированную часть Запорожья, намекая, что через Россию было бы быстрее.
  • 31 августа Минэнерго обсудило с МАГАТЭ и передало миссии перечень технических и показателей безопасности, которые важно проверить международным экспертам во время визита на станцию.

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