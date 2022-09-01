Гросси назвал "технической" миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Об этом сообщает Reuters.

"Миссия займет несколько дней, и если мы сможем установить постоянное присутствие (на ЗАЭС, – ред.) или продление присутствия… тогда она будет продолжена. Но этот первый сегмент, как говорится, займет несколько дней", - отметил он.

Гросси назвал визит своей команды "технической миссией", "направленной на предотвращение ядерной аварии".

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На вопрос журналистов о планах создания демилитаризованной зоны на АЭС глава МАГАТЭ сказал, что "это вопрос политической воли".

"Это миссия, цель которой - предотвратить ядерную аварию. И сохранить это важную атомную электростанцию", - отметил он.

Миссия прибыла ранее 31 августа в украинский город Запорожье, в 55 км от станции.

29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 августа, встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Киеве. Он выразил надежду, что миссия МАГАТЭ сможет начать свою работу.

Утром 31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в сторону Запорожской АЭС.

Россияне отказали миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в спецпропусках и заставили ждать в общей очереди въезда в оккупированную часть Запорожья, намекая, что через Россию было бы быстрее.

31 августа Минэнерго обсудило с МАГАТЭ и передало миссии перечень технических и показателей безопасности, которые важно проверить международным экспертам во время визита на станцию.

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