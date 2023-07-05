Об этом Громов рассказал в интервью Укринформу.

"Отдельного внимания заслуживают крылатые ракеты Storm Shadow класса "воздух-земля", с помощью которых мы имеем возможность уничтожать критически важные военные объекты противника на расстоянии до 250 километров", - сообщил заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ.

Сообщается, что украинские военные в настоящее время убедились в эффективности работы таких боеприпасов.

"Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара, что значительно усложнило снабжение противника боеприпасами и другими материально-техническими средствами", - рассказал военный.

Громов добавил, что Storm Shadow позволяют постоянно бить по пунктам управления и местам хранения вооружений, боеприпасов и техники российской армии.

Взрыв на Чонгарском мосту

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.

По данным херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, удар нанесен якобы английской ракетой Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие, а жертв среди людей нет. Позже он пригрозил ударами по мостам в Одесской области.

В ГУР сказали, что это планомерная работа Сил обороны и партизан, ожидающих возвращения украинской власти в Крым. Российские захватчики построили понтонную переправу сразу после удара по Чонгарскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с Украиной.

Министерство обороны Великобритании отметило, что удары по мостам под Чонгаром на въезде в Крым существенно усложнили логистику для российских оккупантов в Запорожской области. Об этом свидетельствуют их скорые темпы построения понтонной переправы.

28 июня в эфире телеканала "Еспресо" Гуменюк рассказала, что после подрыва Чонгарского моста враг пытается использовать альтернативный путь, ведущий через Армянск.

29 июня начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что повреждение Чонгарского моста создает предпосылки для положительных новостей, ведь понтонная переправа не может должным образом заменить стационарный мост.